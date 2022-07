Dl Aiuti, Morra: “M5s? E’ troppo tardi, motivi per non votare fiducia ne hanno avuti molti” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’ troppo tardi, in questo caso non penso valga il ‘meglio tardi che mai'”. Così il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare Antimafia ed ex esponente del M5s, commenta all’Adnkronos la decisione del M5s di non votare la fiducia sul dl Aiuti. “Sicuramente di motivazioni per non votare la fiducia a questo governo, sia il Movimento 5 Stelle, che gli altri partiti, ne hanno avute molte – osserva – Si pensi alla pubblicizzazione dell’acqua che non è avvenuta; alla riforma della Cartabia, che attraverso l’improcedibilità renderà inutile il lavoro dei tanti magistrati impegnati nella lotta alle mafie, come più volte ha ricordato il procuratore ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’, in questo caso non penso valga il ‘meglioche mai'”. Così il senatore Nicola, presidente della Commissione parlamentare Antimafia ed ex esponente del, commenta all’Adnkronos la decisione deldi nonlasul dl. “Sicuramente di motivazioni per nonlaa questo governo, sia il Movimento 5 Stelle, che gli altri partiti, neavute molte – osserva – Si pensi alla pubblicizzazione dell’acqua che non è avvenuta; alla riforma della Cartabia, che attraverso l’improcedibilità renderà inutile il lavoro dei tanti magistrati impegnati nella lotta alle mafie, come più volte ha ricordato il procuratore ...

