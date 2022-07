Ultime Notizie – Governo, telefonata Conte-Draghi: M5S aspetta aggiornamenti (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Sento Draghi e vi aggiorno…”. Così ha chiuso il Consiglio nazionale il leader del M5S Giuseppe Conte, dopo 5 ore di riunione che non sono servite a sciogliere il nodo della fiducia domani al dl aiuti al Senato. Dalla riunione di questa mattina sono emerse tre linee, sostanzialmente inconciliabili. Ossia: nessun voto al dl aiuti; confermiamo la fiducia; votiamo contro e diamo la spallata. A prevalere, assicurano fonti presenti all’incontro all’Adnkronos, la linea della non partecipazione al voto in Aula. Che al momento resterebbe quella più gettonata. Da qui, la decisione di sospendere il Consiglio – riprenderà stasera alle 19.30, prima dell’assemblea congiunta – e sondare il presidente del Consiglio, perché, viene spiegato, la volontà di Conte, al momento, non sarebbe quella di far cadere il Governo, ma di restare – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Sentoe vi aggiorno…”. Così ha chiuso il Consiglio nazionale il leader del M5S Giuseppe, dopo 5 ore di riunione che non sono servite a sciogliere il nodo della fiducia domani al dl aiuti al Senato. Dalla riunione di questa mattina sono emerse tre linee, sostanzialmente inconciliabili. Ossia: nessun voto al dl aiuti; confermiamo la fiducia; votiamo contro e diamo la spallata. A prevalere, assicurano fonti presenti all’incontro all’Adnkronos, la linea della non partecipazione al voto in Aula. Che al momento resterebbe quella più gettonata. Da qui, la decisione di sospendere il Consiglio – riprenderà stasera alle 19.30, prima dell’assemblea congiunta – e sondare il presidente del Consiglio, perché, viene spiegato, la volontà di, al momento, non sarebbe quella di far cadere il, ma di restare – ...

