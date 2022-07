Dove vedere Roma-Sunderland, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv amichevole (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo il successo 5-0 nel primo test stagionale contro il Trastevere, i giallorossi sono impegnati nella sfida contro gli inglesi in terra portoghese. Il match Roma-Sunderland si gioca mercoledì 13 luglio alle ore 12 italiane nello stadio municipale di Albufeira. La squadra di Mourinho affronterà successivamente la Portimonense, Sporting Lisbona e Nizza. Le probabili formazioni di Roma-Sunderland L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La Roma cede Kluivert al Lipsia, ritorna Stephan El Shaarawy Probabili formazioni Roma-Cluj, 3^ giornata Europa League Probabili formazioni Roma-Sampdoria, Serie A Probabili formazioni Roma-Inter, Serie A Follia di Castan in ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo il successo 5-0 nel primo test stagionale contro il Trastevere, i giallorossi sono impegnati nella sfida contro gli inglesi in terra portoghese. Il matchsi gioca mercoledì 13 luglio alle ore 12 italiane nello stadio municipale di Albufeira. La squadra di Mourinho affronterà successivamente la Portimonense, Sporting Lisbona e Nizza. Le probabili formazioni diL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lacede Kluivert al Lipsia, ritorna Stephan El Shaarawy Probabili formazioni-Cluj, 3^ giornata Europa League Probabili formazioni-Sampdoria, Serie A Probabili formazioni-Inter, Serie A Follia di Castan in ...

