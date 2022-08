Insubordinate | lo IED sfila ad AltaRoma nel segno della body positivity

(Di martedì 12 luglio 2022) Tagli vivi, cuciture a vista, spalline insellate, arricciature e ricami che riprendono punti a mano: sulla passerella di, l’esclusiva kermesse che celebra la creatività emergente nella Capitale, i giovani fashion designerScuola romana di Moda dell’Istituto Europeo di Design scardinano tutti i dettami dell’alta sartoria. Una passerella che vuole affermarsi come un inno alla, un elogiobellezza imperfetta e che ricerca la piena libertà attraverso la rinuncia delle etichette. I migliori diplomati dei corsi in Fashion Design e Design del Gioiello di IED Roma, nella cornice dell’Ex Caserma Guido Reni hanno mostrato il risultato di un percorso didattico durato tre anni. Un lavoro artigianale volto a ribaltare i canonidisciplina sartoriale e, ...

...vita nelle capsule dei migliori diplomati dei corsi in Fashion Design e Design del Gioiello di... Le capsule collection cheporterà in passerella metteranno in evidenza la costruzione ...Il ritorno in passerella diad Altaroma è un manifesto dell'Alta Sartorialità ...