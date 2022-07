Mara Venier senza ritegno | Lo faccio tutte le mattine | non posso rinunciarci

(Di sabato 9 luglio 2022) La personalità eccentrica e ironica della signora della domenica la conosce tutta Italia. Con il suo modo di fare ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti i suoi fan. Proprio attraverso il suo seguitissimo profilo social, ha confessato di dover fare questa cosa ogni mattina. Tutti conoscono, l'esplosiva bionda della domenica. La zia d'Italia ha cominciato la sua carriera come attrice e solo dopo diverso tempo ha deciso invece, di dedicarsi alla conduzione con risultati davvero eccellenti. Da quando è al timone di Domenica In, la storica trasmissione della Rai, laha registrato percentuali di share sempre maggiori. Il segreto di? L'essere estremamente semplice e simpatica. Ogni intervista non è mai troppo seriosa, anzi, l'ospite di sente perfettamente a proprio ...

Pubblicità

Friendsdontli15 : Anne Hathaway nella sua Mara Venier era - tasteliketoilet : raga che ridere, domani lavoro per Mara Venier - mammaraffy : Isola dei Famosi, la clamorosa gaffe di Mara Venier che rischia di far saltare il reality show – Libero Quotidianon - GiordanoGalimb2 : @fanpage Ma Mara Venier, la zia Mara , è una Star ???? Ma andate a fffaanc..... - ELmayara_heda : RT @melancholic_wi: HWASA, FLORENCE PUGH E LAURA PAUSINI NELLE STORIE DI MARA VENIER DITEMI CHE È UN'ALLUCINAZIONE #HwasaValentinoFW22 HW… -

E poi le nostre Laura Pausini, Alessandra Mastronardi, Kasia Smutniak, Valentina Cervi, Elodie, Drusilla Foer e. Ecco gli abiti che hanno scelto per assistere alla sfilata. Photo Credits: ...La sua promessa è stata mantenuta. A poche ore dalla sfilata per la presentazione della collezione autunno - inverno 2022 - 2023 della Maison Valentino,ha mostrato su Instagram l'abito scelto per l'evento in Piazza di Spagna, scatenando un'ondata di commenti e di like che preannunciava il suo successo. La conduttrice di Domenica In si è ...Mara Venier è stata ospite della sfilata di Valentino a Roma e ha sfoggiato uno splendido abito nero con sandali oro alla schiava ...Sarà ricordata come la lunga pirotecnica notte stellata di Valentino. Un 8 luglio storico. Il giorno in cui Valentino ha riconquistato la sua amata Roma. D'altronde l'ha ...