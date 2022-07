Basket, FIBA Europe Cup 2022-2023: Brindisi direttamente alla fase a gironi (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono stati rilasciati i nomi delle squadre partecipanti all’edizione 2022-2023 di FIBA Europe Cup, almeno in una prima parte, dal momento che ancora c’è parecchio da definire. In un caso, però, le cose sono già abbondantemente sistemate: quello dell’Happy Casa Brindisi. La formazione allenata da Frank Vitucci, che stavolta non ha potuto avere accesso alla Basketball Champions League, ha mantenuto aperta la finestra sull’Europa, stavolta giocando la seconda coppa organizzata dalla FIBA. E partirà direttamente dai gironi, assieme a Kangoeroes Basket Mechelen (BEL), BC Balkan (BUL), HAKRO Merlins Crailsheim (GER), Hapoel Galil Elion (ISR), Donar Groningen (NED), Anwil Wloclawek (POL), FC ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono stati rilasciati i nomi delle squadre partecipanti all’edizionediCup, almeno in una prima parte, dal momento che ancora c’è parecchio da definire. In un caso, però, le cose sono già abbondantemente sistemate: quello dell’Happy Casa. La formazione allenata da Frank Vitucci, che stavolta non ha potuto avere accessoball Champions League, ha mantenuto aperta la finestra sull’Europa, stavolta giocando la seconda coppa organizzata d. E partiràdai, assieme a KangoeroesMechelen (BEL), BC Balkan (BUL), HAKRO Merlins Crailsheim (GER), Hapoel Galil Elion (ISR), Donar Groningen (NED), Anwil Wloclawek (POL), FC ...

