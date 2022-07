Pio e Amedeo, "come perdere la dignità": grosso imbarazzo a Mediaset (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo Felicissima sera, il programma che ha segnato il loro arrivo in prima serata su Canale 5, Pio e Amedeo tornano con Emigratis. Il programma comico del duo foggiano scalda i motori. La notizia adesso è ufficiale: Pio e Amedeo, che erano presenti nel giorno dei palinsesti Mediaset, tornano ufficialmente. I due sono al lavoro e si stanno preparando al meglio. Il format resta uguale: da una parte i ragazzi che saranno in giro per il mondo, dall'altra - invece - i vip che pagheranno le vacanze a loro. "Scrocconi" official, come si dice in gergo. "Ci siamo preparati a perdere di nuovo la dignità, ci siamo adoperati a seminare l'imbarazzo…dopo l'estate le NUOVE PUNTATE di Emigratis che torna dopo più di 4 anni con la stessa sana follia", dicono Pio e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo Felicissima sera, il programma che ha segnato il loro arrivo in prima serata su Canale 5, Pio etornano con Emigratis. Il programma comico del duo foggiano scalda i motori. La notizia adesso è ufficiale: Pio e, che erano presenti nel giorno dei palinsesti, tornano ufficialmente. I due sono al lavoro e si stanno preparando al meglio. Il format resta uguale: da una parte i ragazzi che saranno in giro per il mondo, dall'altra - invece - i vip che pagheranno le vacanze a loro. "Scrocconi" official,si dice in gergo. "Ci siamo preparati adi nuovo la, ci siamo adoperati a seminare l'…dopo l'estate le NUOVE PUNTATE di Emigratis che torna dopo più di 4 anni con la stessa sana follia", dicono Pio e ...

Pubblicità

trash_italiano : Novità #PalinsestiMediaset: - La Talpa prodotta dalla Fascino di Maria - Emigratis con Pio e Amedeo - Tantissimo M… - No_nomiecognomi : @fabiofabbretti Invece è un peccato che Pio e Amedeo abbiano solo 2 programmi!! Per me starebbero sempre in tv!! Li… - avespartacus : RT @Emigratis__: Pio e Amedeo sbarcano in prima serata su #Canale5: tutte le novità della quarta stagione di #Emigratis e non solo… ?????? htt… - MarcomelC : @grande_flagello A me ha fatto ridere, strano perchè di solito non mi fanno ridere Pio e Amedeo @AleStonata @DiTeleblog #ascoltitv - sfanculin : RT @fabiofabbretti: 'Prima del Covid c'erano 13 programmi di Barbara D'Urso'. Sì, ma che ora in una sola stagione Pio e Amedeo ne abbiano 2… -