F1 | la Ferrari ha ritrovato Carlos Sainz Una pole come punto di partenza | ma serve una gara solida

Ferrari si conferma il punto di riferimento in griglia al sabato e centra la settima pole position su dieci qualifiche disputate nel 2022, anche se a Silverstone il copione è cambiato ed è stato Carlos Sainz il grande protagonista sotto la pioggia con un ultimo guizzo in Q3. Lo spagnolo della Rossa, alla prima pole position al palo della carriera in Formula Uno (dopo 150 GP), sembra aver finalmente trovato un po' di fiducia al volante della F1-75 dopo un avvio di campionato difficile e domani ha la chance di sfatare anche il tabù della prima vittoria nella massima serie. La pole position odierna deve rappresentare un punto di partenza importante per il 27enne madrileno (sulla scia dell'ottima prestazione a Montreal), chiamato però a confermarsi con

Ancora una pole position per la Ferrari al Gran Premio di Gran Bretagna. Questa volta davanti a tutti c'è Carlos Sainz, autore del giro più veloce in qualifica. Ferrari si conferma il punto di riferimento in griglia al sabato e centra la settima pole position su dieci qualifiche disputate nel 2022, anche se a Silverstone il copione è cambiato ed è stato Carlos Sainz il grande protagonista sotto la pioggia con un ultimo guizzo in Q3. Sotto la pioggia di Silverstone, lo spagnolo della Rossa ha conquistato la sua prima pole in Formula 1 davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc