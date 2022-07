Covid in Campania, posti letto quasi esauriti: è scontro De Luca-Speranza (Di sabato 2 luglio 2022) Il Covid rialza la testa, torna a far paura, e diventa nuovo terreno di scontro tra il presidente della Regione Campania e il governo. Ci va giù duro, Vincenzo De Luca: «Il governo... Leggi su ilmattino (Di sabato 2 luglio 2022) Ilrialza la testa, torna a far paura, e diventa nuovo terreno ditra il presidente della Regionee il governo. Ci va giù duro, Vincenzo De: «Il governo...

Pubblicità

FratellidItalia : RT @LuiRispoli: Ed anche per questo mese il budget della spesa sanitaria è andato. Da domani tutti i cittadini della #Campania dovranno pag… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Covid.Contagi in salita, verso 1 mln di positivi.I casi sono in aumento. In aumento i casi. Nelle ultime 24ore, 86.334… - DawnofAlbion : Note autobiografiche: Covid, De Luca: 'Oggi in Campania 10mila casi, un anno fa 120. Il problema sta diventando ser… - ANSACampania : Corti (Fimmg), preoccupato per autunno con Covid e influenza - ANSACampania : Covid: posti letto Campania quasi tutti occupati -