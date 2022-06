Paola Turci e Francesca Pascale, boom di auguri social per le nozze: 'Sono le Jodie Forster e Alexandra Hedison italiane' (Di giovedì 30 giugno 2022) Sabato 2 luglio a Montalcino, nel senese, arriveranno le nozze tra la cantante e la ex compagna di Silvio Berlusconi, come anticipato oggi da Leggo : e sui social in tanti hanno commentato la notizia,... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022) Sabato 2 luglio a Montalcino, nel senese, arriveranno letra la cantante e la ex compagna di Silvio Berlusconi, come anticipato oggi da Leggo : e suiin tanti hanno commentato la notizia,...

Pubblicità

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - cateave : RT @Useppe00: Francesca Pascale dopo un po' di patimento adesso si ritrova con i soldi di Silvio B. e con Paola Turci accanto: per me viene… - angelo_arcadu : RT @ChiodiDonatella: #FrancescaPascale e Paola #Turci si sposeranno. In #Toscana. E allora? Che je dovemo fa' pure il regalo? -