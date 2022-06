Sanità | Maglione | “Occhi aperti su Sant’Agata”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto«La situazione ospedaliera del beneventano merita la massima attenzione. Ecco perché quando il consigliere regionale Abbate si dice preoccupato perché il nostro territorio rischia di essere relegato ai margini della strategia sanitaria regionale, mi trova dalla sua parte. Quanto dichiarato dall’esponente della maggioranza consiliare campana infatti, acuisce i timori per il futuro della struttura didei Goti ed è per questo che dobbiamo restare vigili», così il deputato Pasqualein una nota, a commento delle dichiarazioni del consigliere regionale Luigi Abbate. «Bisogna essere uniti per sostenere la causa del nosocomio die a questo scopo – aggiunge– a breve, chiederò un incontro alla nuova dirigente del ‘San Pio’ Maria Morgante, cui ...