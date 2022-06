Covid | mascherine | green pass | l’ennesimo fallimento del dio Stato

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 24 giugno 2022) Per gentile concessione di Ibl Libri pubblichiamo la prefazione di Nicola Porro al saggio Pandemia e dirigismo. Come uscire da unodi crisi permanente scritto da Jesús Huerta de Soto con Bernardo Ferrero (pagg. 271, euro 18). Jesús Huerta de Soto è professore di Economia applicata all’Università Rey Juan Carlos di Madrid e uno degli esponenti più rappresentativi della moderna Scuola austriaca di economia L’ultimo capitolo di questo libro (Pandemia e dirigismo di Jesús Huerta de Soto, Ibl Libri) è il più attuale ed è dedicato alla pandemia e alle sue conseguenze economiche. La Scuola austriaca, come si è fino ad ora detto, è convinta che l’intervento dell’uomo sia la causa principale del susseguirsi dei cicli economici. Sia nella fase in cui si creano le bolle, sia in quella in cui non si contribuisce correttamente alla gestione del loro scoppio. Oltre ...