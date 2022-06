Pubblicità

Agenzia askanews

Sitra le macerie per tirare fuori un corpo dopo il terremoto che ha ucciso almeno 1.000 persone nell'orientale. Si tratta del terremoto più letale registrato nel Paese negli ultimi 25 ...Il sisma ha sorpreso durante il sonno molte persone e sitra le macerie per salvare i feriti ... non solo ine Pakistan ma anche in India. L'agenzia sismologica europea, Emsc, ha ... Afghanistan, si scava tra le macerie per cercare superstiti Milano, 22 giu. (askanews) - Si scava tra le macerie per tirare fuori un corpo dopo il terremoto che ha ucciso almeno 1.000 persone ...Le ultime notizie dopo il terremoto in Afghanistan di ieri: i morti sono almeno 900 ma il bilancio potrebbe crescere ancora di più nelle prossime ore ...