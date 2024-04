Highlights Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 119-108 - gara-4 NBA Playoffs 2024 VIDEO

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilcon glidi-4 tra Los, valevole il primo turno deidella NBA 2023/. Trascinati dai 30 punti di LeBron James, i gialloviola si sono imposti per 119-108 e hanno ottenuto la prima vittoria della serie, tentando di riaprirla. Non è bastata ai campioni in carica la tripla doppia del solito Nikola Jokic. Si torna dunque in Colorado, dove i ragazzi di coach Malone proveranno a sfruttare il secondo dei quattro match point. SportFace.

Il video con gli Highlights della sfida tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks , valevole per gara-1 dei Playoffs NBA 2024 . E’ andato alla franchigia della California il primo round di questa serie, nonostante a scendere in campo con i favori del pronostico fossero gli ospiti. Ai Mavs non sono ... Continua a leggere>>

Dallas passa in casa dei Los Angeles Clippers 96-93. Torna Leonard (15 punti+7 rimbalzi), ma la squadra di Lue non riesce a difendere il fattore campo. Doncic si prende la scena con 32 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Irving ne aggiunge 23 con 6 rimbalzi. In doppia cifra anche Pj Washington (18 ... Continua a leggere>>

highlights! Perry Steamrolls Alves With Quick TKO - Check out Mike Perry’s quick and very violent TKO finish over Thiago Alves at BKFC KnuckleMania 4 on Saturday night in Los angeles, California.

Continua a leggere>>

‘Platinum’ Mike Perry only needed 60 seconds to smash Thiago Alves – BKFC KnuckleMania IV highlights - UFC fighter turned BKFC brawler 'Platinum' Mike Perry returned to the squared circle on Saturday night gunning for his fifth-straight win in the KnuckleMania ...

Continua a leggere>>

Mike Perry vs. Thiago Alves full fight video highlights - Perry vs. Alves took place April 24 at the the Peacock Theater in Los angeles, Calif. Bare-knuckle boxing star Mike Perry (5-0) took on former BKFC champ and fellow UFC veteran Thiago Alves (2-1) in ...

Continua a leggere>>