Arturi ai saluti - il Geas ammaina la sua bandiera

(Di domenica 28 aprile 2024) Dopo il colpaccio esterno in gara 1 a Campobasso grande occasione per ilSesto San Giovanni per provare a rimettere piede in semifinale ancora una volta nella Serie A italiana, come nella passata stagione. Le rossonere quest’oggi alle 18 scendono in campo al PalaNat dopo la battaglia da due tempi supplementari vinta in Molise pochi giorni fa e vogliono provare a chiudere la questione subito approfittando del fattore campo. L’Allianz prova a ripartire dalla ’’doppia doppia’’ di Tinara Moore grande protagonista con 18 punti (6 degli ultimi 8 nel secondo overtime) e 10 rimbalzi, oltre alla miglior realizzatrice Dotto che ha segnato 24 punti. "Sappiamo che a Sesto non ci aspetterà nulla di facile - dice la coach Cinzia Zanotti - però siamo contente ovviamente di aver conquistato il primo round in una vera e proprio partita da playoff che è stata una battaglia". ...