Napoli Roma | dove vederla - orario e probabili formazioni

Napoli-Roma andrà in scena il giorno successivo il decimo anniversario dalla scomparsa di Boskov. Fu ‘zio Vuja’ a lanciare Francesco Totti. Ereditò la panchina giallorossa da Ottavio Bianchi e successivamente guidò i partenopei dall’ottobre ’94 al ’96. Ma quello era ormai un ‘Ciuccio’ ormai in ... Continua a leggere>>

Se si vuole cercare le note in comune, non bisogna scavare così in fondo. Un produttore cinematografico come proprietario, due allenatori subentranti, delle tifoserie appassionate, una fatica immane negli scontri diretti accusata da inizio anno. Poi però c’è il contesto e l’attualità e s otto ... Continua a leggere>>

Alle 18:00 di oggi, domenica 28 aprile, la Roma farà visita al Napoli in occasione della 34esima giornata di Serie A. Al ‘Maradona’ ci sono punti preziosi in chiave Champions League e Daniele De Rossi vuole aprire nel modo giusto un ciclo infernale di partite, che vedrà la Roma prendere parte ... Continua a leggere>>

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Napoli-Roma, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Maradona partita forse decisiva per entrambe: ultima chance per gli azzurri, al momento peggior campione in carica di sempre, di tornare a lottare per una ...

