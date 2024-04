Volley La Prosecco Doc Imoco campione d?Italia per la settima volta - la sesta consecutiva Trionfo a Firenze Video

(Di sabato 27 aprile 2024)? E' sempreDocConegliano che non perde un trofeo in Italia dal 2019 in poi. Le pantere battono in gara-4 la Savino del Bene Scandicci al debutto in una finale...

FIRENZE ? E' sempre Prosecco Doc Imoco Conegliano che non perde un trofeo in Italia dal 2019 in poi. Le pantere battono la Savino del Bene Scandicci al debutto in una finale tricolore e si... Continua a leggere>>

Firenze ? E' sempre Prosecco Doc Imoco Conegliano che non perde un trofeo in Italia dal 2019 in poi. Le pantere battono in gara-4 la Savino del Bene Scandicci al debutto in una finale... Continua a leggere>>

Settimo scudetto imoco: le voci dei protagonisti - foto Rubin / LVF FIRENZE - L’epopea dorata della prosecco DOC imoco Volley ha visto oggi a Firenze aggiungersi un altro tassello pregiato per una collezione che è già arrivata alla cifra di 23 trofei ...

Continua a leggere>>

Savino Del Bene Volley, il sogno scudetto si arresta in Gara-4 - Il sogno Scudetto della Savino Del Bene Volley si arresta in Gara-4 di Finale. Di fronte ad un Palazzo Wanny tutto esaurito, la formazione di coach Barbolini non riesce a centrare la vittoria per ...

Continua a leggere>>

La prosecco Doc imoco Conegliano continua a dominare in Italia. Merito di club, staff tecnico e giocatrici - Una squadra imbattibile. Almeno in Italia. Una Conegliano stratosferica vince il sesto scudetto consecutivo e non perde in Italia del 2019. Vediamo i voti di questo ennesimo successo.

Continua a leggere>>