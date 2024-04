In arrivo la nuova social card | 460 euro per la spesa - la benzina e il trasporto pubblico

(Di martedì 23 aprile 2024) Attesa prima dell’estate, da utilizzare per l’acquisto di un paniere di beni alimentari di prima necessità: dalla carne al pesce, dal latte alla frutta

Dopo l'ok della Camera dei Rappresentati Usa al pacchetto di aiuto da 60 miliardi di dollari per l' Ucraina , la Russia è furiosa. Secondo l'Isw, Mosca intensificherà gli attacchi prima del loro arrivo. Ma Zelensky esulta: "La democrazia e la libertà avranno sempre un significato globale".Continua a ... Continua a leggere>>

2024-04-21 21:28:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’ Udinese ha deciso: la sconfitta nel recupero per 1-0 rimediata a Verona ha segnato il destino del tecnico Gabriele Cioffi (curiosamente proprio ex allenatore gialloblù): i friulani vogliono dare una svolta ad un ... Continua a leggere>>

Roma - Le previsioni meteo annunciano tre Giorni di tempo invernale con Freddo e Neve che potrebbe arrivare fin quasi in pianura. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l' Arrivo di aria artica dalla Scandinavia sull'Italia, portando condizioni tipicamente invernali. Tuttavia, ... Continua a leggere>>

Nel consiglio dei ministri di oggi, sarà esaminato un nuovo decreto attuativo della riforma fiscale, il secondo riguardante l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) dopo la riduzione delle aliquote fiscali. Una delle principali novità riguarda l’incremento della tredicesima per i ... Continua a leggere>>

Il venerdì che apre la 34ª Giornata di Serie A potrebbe emettere il primo verdetto della stagione 2023-2024 in ottica retrocessione . L’anticipo Frosinone-Salernitana potrebbe sancire la prima squadra retrocessa in Serie B con gli amaranto che, ormai da tempo sul fondo del ranking, sembrano ... Continua a leggere>>

Con il Caldo alle porte attenzione ai condizionatori : l’operazione necessaria prima di accenderli ed utilizzarli Gli ultimi scampoli pseudo-invernali e le pindariche variazioni meteologiche prima verli lasceranno ben presto spazio al Caldo estivo e con esso verrà per molti il momento di accendere i ... Continua a leggere>>

Le fughe bidone, quando i fuggitivi ottengono la gloria - Al Tour de France le fughe da lontano dei corridori non di primo piano sono un grande classico delle tappe di pianura. C’è chi è diventato celebre per la combattività ...

Continua a leggere>>

Crociere, in arrivo il primo sbarco: "Dal Comune nessuna accoglienza" - Martedì 7 maggio è atteso l’approdo della nave Scarlet Lady della Virgin con 2mila e 850 passeggeri. Mirabella all’attacco: "I commercianti non sanno niente e non è stato predisposto alcun progetto" .

Continua a leggere>>

Furti nei negozi e allarmi in centro: c’è l’ok all’arrivo di altre 12 spycam - PORTO SANT'ELPIDIO Risse, vandalismi, aggressioni, furti e spaccio in centro città. Si corre ai ripari, già da tempo è in atto un'operazione di potenziamento ...

Continua a leggere>>