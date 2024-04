Movieplayer al Comicon 2024 | il programma della nostra live del 28 aprile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 aprile 2024) IlNapolisi chiude con la celebrazione dei 20 anni delle WINX e col cast di Falla Girare 2 capitanato da Giampaolo Morelli. Ultimo giorno alNapoli, ultimo bagno di folla alla Mostra Oltremare che ospiterà ancora per poche ore gli appassionati di cinema, fumetti, animazione e musica alla scoperta delle sorprese e delle ultime novità in fatto di intrattenimento. Oggi 28 ottobre ilcelebra i 20 anni delle Winx di Iginio Straffi con una serie di incontri e meet & greet per ripercorrere la storiaserie animata italiana creata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai (e per due stagioni Nickelodeon). Per chi non lo sapesse, lo Winx Club è un gruppo di coloratissime …