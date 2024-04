Unahotels - chiudi il discorso playoff Ma Napoli per sperare deve vincere

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Ragusa-Virtus Bologna, sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. La formazione siciliana ha sorpreso le Vu Nere nel primo atto della Serie, imponendosi in trasferta grazie ad una grande prova collettiva in cui ...

Continua a leggere>>

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Sesto San Giovanni-Campobasso, sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Secondo atto di un testa a testa che ha regalato grandi emozioni in gara-1, in cui è la stata la formazione di coach Zanotti ad imporsi ...

Continua a leggere>>

Il programma, l’orario e come vedere in diretta San Martino di Lupari-Schio, sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 femminile 2023/2024 di basket. Subito match point per le ragazze di coach Dikaioulakos, che nella prima partita hanno rispettato il pronostico comandando l’incontro dal ...

Continua a leggere>>

Perdendo a Potenza la Virtus Francavilla Fontana non è comunque retrocessa in serie D. La formazione salentina terzultima in classifica ha chiuso il campionato di serie C girone C con sette punti di svantaggio nei confronti del Monopoli quartultimo. La retrocessione sarà dunque stabilita nel ...

Continua a leggere>>

Perdendo a Potenza la Virtus Francavilla Fontana non è comunque retrocessa in serie D. La formazione salentina terzultima in classifica ha chiuso il campionato di serie C girone C con sette punti di svantaggio nei confronti del Monopoli quartultimo. La retrocessione sarà dunque stabilita nel ...

Continua a leggere>>