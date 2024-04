Papa | sovraffollamento carceri problema

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 aprile 2024) 8.40 "Il carcere è una realtà dura,e problemi come il, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza vi generano tanta sofferenza". Così ilalle detenute della Giudecca alle quali ha detto che anche lui ha errori di cui farsi perdonare. Bergoglio ha invitato a"non togliere la dignità a nessuno". Il carcere, ha proseguito"può anche diventare un luogo di rinascita morale e materiale, in cui la dignità di donne e uomini non è messa in isolamento,ma promossa attraverso il rispetto reciproco, la cura di talenti"