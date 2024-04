Madrid - dimissioni di Pedro Sánchez per colpa della moglie

(Di domenica 28 aprile 2024) Migliaia di persone hanno manifestato asotto alla sede del Partito socialista per dimostrare il loro sostegno al premier. Lunedì è attesa la decisione disu eventualidopo il caso di traffico influenze che ha travolto laresta”. “Presidente, siamo con te”. Sono queste alcune delle frasi che la numero due del Partito socialista e prima vicepresidente del governo spagnolo, María Jesús Montero, ha pronunciato durante il suo accorato intervento di sabato al Comitato federale del Partito socialista che si è svolto nella sede madrilena di via Ferraz a. “Siamo con te per darti il nostro amore e la nostra gratitudine”, ha detto Montero a sostegno del segretario generale del suo partito...

VIDEO Spagna, a madrid la manifestazione a sostegno di Sanchez - Migliaia di persone davanti alla sede del partito socialista I sostenitori del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez si sono riuniti sabato davanti alla sede del partito socialista a madrid. La manife ...

I socialisti spagnoli in piazza, 'Sanchez resta' - - Il Partito Socialista spagnolo (Psoe) si mobilita in appoggio a Pedro Sánchez: dopo che il premier iberico si è detto disposto a valutare le dimissioni in seguito a una denuncia per corruzione contr ...

12mila socialisti a madrid in sostegno al premier Sa'nchez - Il Partito Socialista spagnolo (Psoe) si mobilita in appoggio a Pedro Sa'nchez: dopo che il premier iberico si e' detto disposto a valutare ...

