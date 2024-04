Usa - 23enne afroamericano ucciso dal calmante iniettato durante l’arresto

Frank Tyson , un afroamericano di 53 anni, è morto sotto la custodia della polizia a Canton, in Ohio , dopo che un agente lo ha bloccato a terra con il ginocchio sul collo e poco dopo aver gridato “non riesco a respirare”. Frank Tyson è stato fermato dagli agenti ed è morto pronunciando le stesse ... Continua a leggere>>

Nuova vicenda che sta suscitando numerose polemiche negli Stati Uniti, avvenuta lo scorso 21 marzo, le cui immagini sono state diffuse soltanto oggi, nella quale un uomo afroamericano di 26 anni, Dexter Reed, è stato ucciso dalla polizia , che ha esploso 96 colpi di pistola in 42 secondi. Reed era ...

(Adnkronos) – Un agente della polizia di San Bernardino, in California, ha ucciso un ragazzo afroamericano di 15 anni autistico che stava brandendo un attrezzo da giardino. Erano stati gli stessi familiari del ragazzo, identificato come Ryan Gainer, a chiamare il 911 per chiedere aiuto perché il ...

