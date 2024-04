Milano-Brescia - derby da primato Magro | Orgogliosi di essere qui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Quasi come se fosse una sceneggiatura di un film il calendario stilato ad inizio stagione ha voluto che illombardo tra Olimpiae Pallacanestrofosse decisivo per la testa della classifica, ma anche che fosse inserito alla penultima giornata. L’Armani vuole provare a completare una lunga rincorsa durata praticamente tutta la regular season, dall’altra parte la Germani vuole continuare a cullare il sogno di chiudere capolista come mai le è riuscito. Nella storia, però, c’è un terzo incomodo perchè al di là di qualsiasi risultato se la Virtus Bologna dovesse vincere entrambe le sue partite da qui al termine del calendario saranno comunque i bianconeri a festeggiare il primo posto in virtù degli scontri diretti a favore sia comeche con. Intanto non ci sono ...