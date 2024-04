Manuel si schianta in moto contro un camion - morto dopo tre giorni di agonia

(Di domenica 28 aprile 2024) Nel Bolognese si piange la perdita diBedonni, giovane vittima di un incidente stradale che ha scosso la comunità locale. Il ragazzo, di soli 25 anni, ha perso la vita a seguito delle gravi ferite riportate mercoledì 24 aprile, mentre percorreva la via Porrettana a bordo della sua. La tragica dinamica si è verificata a Pontecchio Marconi sulla Porrettana Vecchia, dovesi è scontrato frontalmente con unintorno alle 21:00. L’impatto ha causato il suo violento sbalzo sull’asfalto, terminando la sua corsa tra le lamiere della strada. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per liberarlo e permettere ai soccorsi del 118 di trasportarlo urgentemente all’ospedale Maggiore di Bologna. Nonostante l’immediato ricovero nel reparto di rianimazione, il giovane ha lottato tra la vita e la morte per ...

Manuel Bedonni è morto a 25 anni , dopo un grave incidente in moto . Lo schianto era avvenuto il 24 aprile scorso . Il giovane era finito contro un camion ed era stato ricoverato in gravissime... Continua a leggere>>

manuel si schianta con la moto contro un camion: morto a 25 anni dopo 3 giorni di agonia. Lo scorso anno aveva perso il papà - manuel Bedonni è morto a 25 anni, dopo un grave incidente in moto. Lo schianto era avvenuto il 24 aprile scorso. Il giovane era finito contro un camion ed era stato ricoverato in ...

Continua a leggere>>

manuel non ce l’ha fatta, donati gli organi - manuel Bedonni, operaio di 25 anni, era in sella alla sua moto mercoledì. Erano le 21,10, quando per cause che i carabinieri di Sasso stanno accertando, si è schiantato frontalmente con un camion.

Continua a leggere>>

Si schianta con la moto contro un camion, muore 25enne (NOME) - Non ce l’ha fatta manuel Bedonni, il motociclista 25enne che si è schiantato in sella alla sua moto contro un camion. L’incidente è avvenuto sulla via Porrettana, all’altezza di Pontecchio Marconi.

Continua a leggere>>