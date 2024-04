Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 aprile 2024) VIABILITA’ 28 APRILE ORE 08:20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, QUI IL TRAFFICO È REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELANDIAMO NELLA CAPITALE, DOVE OGGI COME OGNI DOMENICA È ATTIVA LA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI, SONO DEVIATE DUNQUE DIVERSE LINEE BUS DI ZONA ADESSO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA METRO A DA DOMENICA A GIOVEDI’ PROSEGUONO I LAVORI AI BINARI, QUINIDI DALLE 21 ALLE 23:30 IL SERVIZIO SARA’ INTERAMENTE SOSTITUITO DA BUS. INFINE, DAL 18 APRILE È ATTIVA LA 07 CHE COLLEGA STAZIONE COLOMBO CON LITORANEA VILLAGGIO TOGNAZZI LA QUALE È TEMPORANEAMENTE LIMITATA A CAUSA DI LAVORI NELLA TRATTA COLOMBO – VIA LITORANEA, DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBLITA’ È ...