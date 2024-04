L’amatissimo prof Schettini e la fisica a favore di telecamera

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 28 aprile 2024) Sembra il Doc di «Ritorno al futuro» e, per la capigliatura, ci ricorda Beep Beep che è inseguito da Willie il Coyote, ma l’apparenza non deve ingannare, perché in realtà è Vincenzoessore di, diventato prima idolo dei social con le sue lezioni e, ora, personaggio emergente di Raidue dove ogni sera dà lezioni in «dell’amore» . Ora, per quantoci...