(Di domenica 28 aprile 2024)questa mattina in Via di. La, per consentire i soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine, è stataal traffico. Tutti gli aggiornamenti.stamattina,Via di– Foto di repertorio della Polizia Locale (ilcorrieredellacitta.com)Ancora un bruttonella Capitale. La domenica mattinana si apre con un sinistro che sta interessando Via dicon lache è stataal traffico. Il tratto interessato è quello all’altezza di Via Pasquale II: deviate numerose linee bus che effettuano percorsi alternativi. Le linee bus deviate In particolare, ...

roma, grave incidente in Via boccea: strada chiusa e bus deviati - Grave incidente in Via di boccea stamattina domenica 28 aprile 2024, strada chiusa e traffico TPL deviato. Tutti gli aggiornamenti.

Continua a leggere>>

Pedofilia, al via a Tivoli il processo bis all’ex dirigente di Azione Cattolica. In campo l’associazione “Rete l’abuso” - A costituirsi parte civile, oltre alla Garante per l’infanzia, una onlus costituita dai genitori delle prime vittime e l’associazione che lotta contro le violenze da parte del clero. Campoli già conda ...

Continua a leggere>>

roma, risveglio sotto la grandine, ‘imbiancata’ anche la corsia del GRA: le immagini | FOTO - Nuova ondata di maltempo nel Lazio. In queste ore pioggia ma soprattutto grandine si sono abbattute sulla Regione con in più nevicate fino a bassa quota. Apprensione tra i pendolari sul Grande Raccord ...

Continua a leggere>>