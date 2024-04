Sangiustese A Montegranaro per una grande prova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) "Vogliamo fornire unaprestazione e un’importanted’orgoglio". È quanto auspica Andrea Mercanti, l’allenatore dellache oggi sarà in panchina aal posto dello squalificato Luigi Giandomenico. La classifica impone ai rossoblù di fare punti perché sono al terzultimo posto e occorre muovere la classifica. "Ci attende – aggiunge – una partita difficile e importante. Andremo a giocarcela con attenzione e concentrazione consapevoli dei nostri limiti ma anche dei punti di forza. Davanti troveremo una squadra con giocatori importanti, che può contare su un reparto avanzato notevole. Dovremo essere bravi e lucidi – conclude l’allenatore Mercanti – per non concedere nessuno spazio agli avversari e nel contempo dovremo però la gara così come l’abbiamo preparata con attenzione in settimana".