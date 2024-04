Il Terranuova a Signa per il secondo posto Becattini vuole il pass per la finale playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilvede ad uno la possibilità di accedere alla. A 90’ dal termine della regular season ilè lontano solo un punto. I ragazzi disono secondi a pari merito con lo Scandicci (62 punti) che oggi osserverà un turno di riposo. Ilha una ghiotta occasione quindi per mettere a segno il soprasso ma dovrà fare risultato, vale a dire almeno un pareggio contro il, che è terzo con i suoi 60 punti e che dal canto suo non vorrà certo cedere le armi avendo a sua volta la possibilità di arrivare. Tra l’altro arrivare secondi significherebbe volare invisto che la forbice ha tagliato fuori la quinta in classifica dagli spareggi, ...