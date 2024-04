Calcio Dilettanti Promozione Il Castelnuovo chiude vincendo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) v.camposanto 12 V. CAMPOSANTO: Benetti (71’ Minelli), Pizzi, Gheduzzi, Mogavero, Pignatti (67’ Vitiello), Polla, Azindow Musah, Bouadi Nyarko (84’ Bulgarelli), Momodu (58’ Tecku), Amadori (58’ Ofosu), Baraldi. A disp. Diozzi, Telicki, Grazia, Aloè. All: Luppi.: Braglia, Stanzani, Gilioli, Buffagni, Borri (55’ Bosi), Pedroni (55’ Manini), Fosu, Reggiani, Rebecchi (56’ Cantaroni), Di Guglielmo, (79’ Progulakis) Pederzoli (72’ Copertino). A disp: Catti, Schenetti, Guglielmetti, Carbone. All: Consoli. Arbitro: Tirrito di Parma Reti: 35’ Pignatti, 37’ Buffagni, 79’ Di Guglielmo. Note: ammoniti Manini, Reggiani, Bosi. Illa stagione con una vittoria a Camposanto (pure salvo) nell’ultima di mister Consoli in panchina (in arrivo come ormai noto c’è mister Casagrandi che ...