Ciambella senza stampo | la ricetta di Simona Galimberti

(Di domenica 28 aprile 2024) Unabiscottata, semplicissima e buonissima. Era la torta preferita di mio nonno che gli faceva sempre mia nonna. Fortissima nei suoi cavalli di battaglia salati (sauté di vongole, capesante gratinate, riso con gli scampi, coniglio alle olive, brasato con polenta e un sugo di carne unico) cucinava solo questo dolce che le veniva sempre benissimo. Mio nonno poi si occupava del vino e della più buona e colorata macedonia che abbia mai mangiato. I pranzi della domenica hanno accompagnato la mia crescita e sono una parte importante di me.: laIngredienti per 8 persone 400 gr farina 150 gr zucchero 8 gr lievito in polvere per dolci un pizzico di sale 80 gr burro fuso ½ bicchiere di latte 2 uova scorza di limone granella di zucchero q.b Preparazione Accendo il forno ...