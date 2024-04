Meteo - le previsioni in Campania per domenica 28 aprile 2024

Cielo parzialmente nuvoloso ma temperature molto alte oggi nel Lazio, con picchi di massima a 25 gradi. Torna infatti l'anticiclone sul nostro paese, che porta con sé una nuova ondata di caldo.Continua a leggere

(Adnkronos) – Dopo il gelo e il crollo delle temperature, ecco tornare il Caldo in tempo per il weekend quando si sfioreranno i 30°C. Se il sole inizierà nuovamente a scaldare l'Italia regalando finalmente la primavera, la pioggia e il tempo instabile non abbandoneranno tuttavia ancora per qualche ...

Secondo le ultime previsioni Meteo Napoli, le prossime ore saranno caratterizzate da bel tempo, con una temperatura di 12°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilMeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione Meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è ...

