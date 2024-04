(Di domenica 28 aprile 2024) Dopo gli ultimi sviluppi perfino il direttore del "Fatto" adesso lo riconosce: il caso si è smontato. Lo scrittore anti-camorra accusa: "Quando successe a me tutti zitti"

travaglio ammette: "È una non-censura". Ma a sinistra ora è gara a chi è più "martire". Saviano: "Io ero solo" - Che non si sia trattato di una censura inizia a essere evidente anche a chi ideologicamente non può certo essere accusato di avere posizioni ostili a Scurati, come Marco travaglio che ieri ha firmato ...

Il clandestino, durerà la storia tra Luca e Carolina “Legame profondo” - Alice Arcuri rivela sul suo personaggio: "Il legame tra Carolina e Travaglia è destinato a modificare le loro vite" Andrà in onda eccezionalmente di ...

Marco travaglio: “Su Antonio Scurati non è censura”/ “Ecco le prove, un casino di Serena Bortone & C.” - Marco travaglio smonta caso Antonio Scurati: "Non è censura". Sul Fatto Quotidiano le prove pubblicate anche da Nicola Porro. Serena Bortone ora nel mirino ...

