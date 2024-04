Italia - ritorna la zanzara della malaria | cosa sapere e cosa fare

(Di domenica 28 aprile 2024) Per la prima volta dopo cinquant’anni, in Puglia è stata rilevata la presenza di unaportatrice di, in particolare nella zona costiera del Salento tra le marine di Lecce e Otranto. Lo studio, condotto dall’Istituto Zooprofilattico SperimentalePuglia eBasilicata, è stato pubblicato su PubMed il 10 aprile scorso. La scoperta ha una rilevanza e un impatto sanitario significativi. Gli esperti sottolineano un aumentoricettività delle aree meridionali del Paese alla malattia, il che pone nuove sfide per la salute pubblica. Nel settembre del 2022, un esemplare di Anopheles maculipennis, identificato molecolarmente come Anopheles sacharovi, noto per essere uno dei vettorimalattia, è stato raccolto nel comune di Lecce. Questo ritrovamento ha spinto ...

