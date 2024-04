Seconda chiamata playoff Estra - taglia il traguardo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) La sfida contro Trento per l’Pistoia è rappresenta il primo match point. Anche in caso di sconfitta. Pistoia, infatti, in caso di sconfitta a Trento e conseguente risultato negativo di Napoli in casa di Reggio Emilia, sarebbe lo stesso dentro le prime otto in classifica. Detto questo i biancorossi non devono fare calcoli o pensare ai risultati degli avversari, ma giocare per vincere perché è ciò che si deve fare ogni volta che si scende in campo e perché in caso di successo avrebbero ancora la possibilità di provare a puntare il quinto posto finale. La Dolomiti Energia si presenta all’appuntamento orfana di Andrejs Grazulis, indisponibile dopo l’operazione al ginocchio che lo terrà out per tutta la stagione, e Mattia Udom che ha chiuso anzitempo la stagione operandosi anche lui al ginocchio sinistro. Saliou Niang invece è indisponibile ...