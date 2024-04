Il sacro - il profano e il modo attuale di confrontarsi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 aprile 2024) Salvo impedimenti dell’ ultima ora, allo stato al tavolo di lavoro è prevista la presenza di Francesco. Avverrà a giugno, al G7, che si riunirà dal 15 al 17 giugno, in Puglia, nel brindisino. Il Papa interverrà nella sessione che avrà per oggetto il corretto uso della AI, l’ Intelligenza Artificiale. Sarà in quella occasione che dovrebbe venir sancita la netta distinzione che, in quella vicenda, dovranno mantenere la componente sacra e quella profana. Essa potrà essere assimilata a un ipotesi di possibilità di terzo tipo, quella mai verificatasi finora, che vedrebbe andare a braccetto. Il diavolo e l’acqua santa. Per meglio inquadrare la vicenda, sarà bene andare indietro di un paio di giorni, per essere precisi a quando la premier Meloni, presidente pro tempore del G7, ha annunciato che Il Papa parteciperà alla prossima riunione di quello stesso organismo. La meraviglia che ...