(Di domenica 28 aprile 2024) new13: Bravo 2b/ss (1/5), G. Taschin dh (3/5), Nosti (Rizzati es 0/1) dh (3/5), Exposito r (3/6), Salvatore ec/ed (3/4), Buin 1b/3b (0/6), L. Taschin es/2b (2/4), Dreni (Frigato 1b 1/1) 3b (1/3), Bernardi ed/ec (2/5). NEW: Pini (Bonemei ed 2/2) ec (0/3), Pulzetti 3b/l/ss (2/3), Baccelli (Giardini 0/2) dh (2/3), Chacon ed/ec (3/5), Gabrielli (Focchi 1/2) es (0/2), Baro 1b (0/3), Cifalinò 2b/3b (1/4), Cortesi ss/l (0/4), Signorile r (1/3): (10)10 010 010 = 13 bv 17 e 1 NEW: 301 000 001 = 5 bv 12 e 1 LANCIATORI: Crepaldi (W) rl 5, bvc 6, bb 2, so 3, pgl 4; Pietrogrande (S) rl 4, bvc 6, bb 0, so 2, pgl 1; Aiello (L) rl 0.1, bvc 5, bb 3, so 0, pgl 9; Sartini (r) rl 4.2, bvc 8, bb 1, so 2, pgl 3; Metalli (r) rl 2.1, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 1; ...

New rimini inizio choc. rovigo non perdona - rovigo batte New rimini 13-5 in una partita dominata dai primi inning. I Pirati non riescono a recuperare dopo un avvio difficile.

New rimini, arriva la prima in casa contro rovigo - Doppia sfida per i ragazzi di Dorian Castro che affrontano oggi l’unica squadra del girone C ad aver vinto entrambe le partite del primo turno. Brutta tegola per Tomas Canuti, dovrà stare fermo a lung ...

New rimini, esordio in casa con rovigo - New rimini si prepara al debutto casalingo contro rovigo dopo il pareggio a Parma. Castro determinato: "Vogliamo salire di livello". Partenti e attese per le sfide.

