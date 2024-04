Cutrone salva il Como Pari d’oro in casa Samp

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilpareggia 1-1 con ladoria e mantiene il secondo posto, con un punto di vantaggio sul Venezia. Gli azzurri sostenuti da oltre 2000 tifosi lariani, hanno giocato una partita gagliarda, dominando come gioco il primo tempo, senza però segnare. Nella ripresa esce lacon un gol di Borini, poi ilsi riversa verso la porta dei genovesi e trova il pareggio con. Subito due occasioni per ilal 6’ la prima una torre di Gabrielloni per, il tiro dell’ attaccante rimbalza davanti a Stankovic, che però mette in angolo. Il corner battuto da Da Cunha, viene respinto dalla difesa, dove ci arriva Braunoder, che tira immediatamente, questa volta Stankovic blocca in sicurezza. Poi i portieri iniziano a far miracoli, il primo è Semper al 40’ che ...