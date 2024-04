Un Piobbico versione caterpillar L’Avis Montecalvo a bocca asciutta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024)0 : Lucarelli,, Fiorucci N., Barca, Pierpaoli (35’ st Fiorucci U.), Rossi (37’ st Candiracci), Mascellini, Talevi (36’ st Caselli), Pieretti, Cecchini, Valenti, Patrignani. All. Bernardini: Scotti, Freducci, Berti, Pedini (1’ st Lobati), Nanni, Sinjari, Di Addario (36’ st Federici), Albertini (15’ st Cerreti), Mema, Boschetti, Saltarelli. All. Scotti Arbitro: Belli di Pesaro Reti: 4’ pt Patrignani, 12’ pt Talevi, 31’ pt Valenti Note: espulso al 24’ st Berti Dopo tante delusioni l’Audaxtorna finalmente alla vittoria nella gara forse più difficile. Vero è che la vicecapolista Aviscolpita a freddo nel primo quarto d’ora di gara si scioglieva come neve al vento ma altrettanto vero è che i ragazzi di mister Bernardini disputavano ...