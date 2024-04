Che belle - le creature sbagliate A colloquio con Sonia Serazzi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 28 aprile 2024) Nell’ombra e nel semplice, come nella miseria, si nasconde la molteplicità sacra delle nostre vite. Basta saperle guardare. Lo fache «quando una storia arriva – dice – non la inseguo, per me la scrittura deve essere un regalo che viene da quello che incontro, dai volti, dalle storie. Quando arriva qualcosa di così forte da procurarmi il desiderio di scrivere a quel punto mi...