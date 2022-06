Caserta | sta scappando dai Carabinieri | muore durante l’inseguimento mentre l’amico se la dà a gambe

Leggi su formatonews

(Di domenica 19 giugno 2022) Un inseguimento finito in tragedia. Il giovane stava fuggendo dai militari quando è deceduto. La tragedia è avvenuta a. Un ragazzo di soli 26 anni di nazionalità albanese è decedutostavada una pattuglia di. Era insieme ad un connazionale al momento della tragedia ma nessuno è riuscito ad aiutarlo. ANSA/CIRO FUSCO/ARCHIVIOil 26enne fuggiva a bordo di una Fiat Croma che guidava ad altissima velocità con lo scopo di seminare i militari. Non si sa per quale motivo i due fossero nel panico. Ad un certo punto, non è ancora chiaro il motivo, il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto andando a finire contro il guard rail. L’impatto è avvenuto vicino allo svincolo per Gricignano d’Aversa. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.l’altro ...