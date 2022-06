Calciomercato Fiorentina: idea Mota Carvalho, ma per il Monza è incedibile (Di sabato 18 giugno 2022) Calciomercato Fiorentina: spunta l’idea di Dany Mota Carvalho del Monza, ma per il club lombardo il portoghese è incedibile La Fiorentina sarebbe sulle tracce di Dany Mota Carvalho del Monza e per averlo è disposta a mettere sul tavolo 12 milioni di euro. Come riportato da TuttoMonza.com però, per il club di Berlusconi e Galliani Mota Carvalho sia incedibile e dunque non lascerà Monza in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022): spunta l’di Danydel, ma per il club lombardo il portoghese èLasarebbe sulle tracce di Danydele per averlo è disposta a mettere sul tavolo 12 milioni di euro. Come riportato da Tutto.com però, per il club di Berlusconi e Gallianisiae dunque non lasceràin estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

