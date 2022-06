Top Gun: Maverick, Miles Teller: "Sul set avevo carburante per aerei nel sangue" (Di venerdì 17 giugno 2022) Quando Miles Teller ha spiegato alla co-star di Top Gun: Maverick Tom Cruise che aveva carburante per aerei nel sangue, il divo gli ha risposto 'Io ci sono nato con quello'. Cosa ha lasciato a Miles Teller il set di Top Gun: Maverick? carburante per aerei e liquido ritardante di fiamma nel sangue, come ha rivelato l'attore durante un'ospitata al Late Night. "Siamo atterrati e ho detto, 'Non mi sento tanto bene.' Ero caldissimo e ho cominciato a grattarmi come un pazzo. Così sono uscito dal jet e mi sono accorto che ero ricoperto di bolle dalla testa ai piedi" ha ricordato Miles Teller. L'attore ha detto di aver poi fatto un bagno di farina d'avena e di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022) Quandoha spiegato alla co-star di Top Gun:Tom Cruise che avevapernel, il divo gli ha risposto 'Io ci sono nato con quello'. Cosa ha lasciato ail set di Top Gun:pere liquido ritardante di fiamma nel, come ha rivelato l'attore durante un'ospitata al Late Night. "Siamo atterrati e ho detto, 'Non mi sento tanto bene.' Ero caldissimo e ho cominciato a grattarmi come un pazzo. Così sono uscito dal jet e mi sono accorto che ero ricoperto di bolle dalla testa ai piedi" ha ricordato. L'attore ha detto di aver poi fatto un bagno di farina d'avena e di ...

