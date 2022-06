Elezioni Como – Centrodestra sfrattato e al ballottaggio va Rapinese | il “protogrillino” che odia i partiti | “Hanno fatto a pezzi la città”

(Di giovedì 16 giugno 2022) “Potrebbe essere la prima volta che una forza popolare realmente rappresentativa delle persone dei quartieri, oggi umiliate, prende tutte le forze politiche, che sono radicate nel nostro parlamento ed estendono i loro malefici in ogni angolo della repubblica, e le mette in un solo, piccolo angolo: all’opposizione”. Così diceva Alessandrodieci giorni fa ai microfoni di Radio Ciao, con l’auspicio di “far capire alla politica nazionale che è il momento di cambiare, altrimenti ci saranno dieci, cento, mille”. E ora che a più di 48 ore dalla chiusura delle urne il riconteggio delle schede è terminato in tutte le 74 sezioni del capoluogo lariano,e centrosinistra potrebbero davvero finire tutti e due all’opposizione. Perché il responso è di 8.443 voti (il 27,32%) per, ...

La crisi del Carroccio vista dai territori Il deputato Claudio Borghi, a, ha preso meno voti di quanti tweet produce al giorno contro i vaccini, dittatura del Covid, Bce e complotti vari: 77. La ...Milano, 15 giu. " Lo spoglio delle schede è stato completato e contrariamente a quello che sembrava vedere Giordano Molteni passare il primo turno delleamministrative di, passando al ballottaggio, il numero dei voti raccolti dal medico schierato dal centrodestra come candidato sindaco è risultato inferiore ai voti presi dal competitor ...A Como, domenica, il calcio non era protagonista come a Palermo. Eppure il caos ai seggi non è mancato. Le elezioni nel capoluogo resteranno nella memoria storica dei comaschi per gli strascichi ...La città ha conosciuto dopo due giorni il risultato del primo turno. Ma il candidato Molteni (terzo per 102 voti) potrebbe far ricorso al Tar ...