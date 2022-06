Inter, Bellanova ad un passo: vicino l’accordo con il Cagliari (Di lunedì 13 giugno 2022) Inter scatenata sul calciomercato. Nelle ultime ore sono sempre più intensi i contatti tra la dirigenza nerazzurra e il Cagliari per Raoul Bellanova: la trattativa è ben avviata e il classe 2000 potrebbe diventare il terzo rinforzo della sessione estiva dopo il portiere Onana e Mkhitaryan. Un jolly per entrambe le fasce che risolverà più di un problema ad Inzaghi, prezioso per la sua duttilità ma soprattutto uno dei giovani più promettenti del panorama nazionale. La fumata bianca sembra vicina, con il club di Giulini che dovrebbe incassare 8 milioni più 2 di bonus. Ausilio scatenato EPA/ANDY RAIN Paulo Dybala dell’Argentina festeggia dopo aver segnato il gol dello 0-3 durante la partita di calcio Finalissima Conmebol – Coppa dei Campioni UEFA tra Italia e Argentina, Wembley, Londra, Regno UNito, 1° giugno 2022 In entrata ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022)scatenata sul calciomercato. Nelle ultime ore sono sempre più intensi i contatti tra la dirigenza nerazzurra e ilper Raoul: la trattativa è ben avviata e il classe 2000 potrebbe diventare il terzo rinforzo della sessione estiva dopo il portiere Onana e Mkhitaryan. Un jolly per entrambe le fasce che risolverà più di un problema ad Inzaghi, prezioso per la sua duttilità ma soprattutto uno dei giovani più promettenti del panorama nazionale. La fumata bianca sembra vicina, con il club di Giulini che dovrebbe incassare 8 milioni più 2 di bonus. Ausilio scatenato EPA/ANDY RAIN Paulo Dybala dell’Argentina festeggia dopo aver segnato il gol dello 0-3 durante la partita di calcio Finalissima Conmebol – Coppa dei Campioni UEFA tra Italia e Argentina, Wembley, Londra, Regno UNito, 1° giugno 2022 In entrata ...

