(Di mercoledì 8 giugno 2022) Chicchi di grandine grandi quanto una nocciola. È quanto sta avvenendo in queste ore in gran parte della provincia di Taranto. Aun forte temporale si è abbattuto intorno alle 15.00, a seguito del quale l’asfalto è stato letteralmente coperto da chicchi di grandine piuttosto grandi. Le temperature sono calate di circa 10°C e le previsioni meteo parlano di temporali fino a venerdì. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

Maltempo. Incredibile grandinata a Montemesola

