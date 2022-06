Chicago PD 8 | anticipazioni 13 giugno 2022 | Kim ottiene l' affidamento di Makayla

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La seconda puntata diPD 8 andrà in onda lunedì 13su Italia 1 alle 21:20 e sarà composta da tre episodi intitolati rispettivamente Nessun perdono, Sotto la tua tutela e La giustizia è uguale per tutti. Nel corso della puntata, Kim Burgess deciderà di chiedere l'della piccola Malayka e l'otterrà mentre Latrell Wada si farà giustizia da sé uccidendo l'assassino del figlio.PD 8, quarto episodio: la squadra indaga sulla morte dell'agente Blaine La seconda puntata diPD 8 in onda lunedì 13su Italia 1 si aprirà con il quarto episodio della serie intitolato Nessun perdono. Nel corso di questo episodio, l'agente Blaine verrà trovato morto e subito si capirà che l'uomo è stato ucciso. Per tale motivo Voight, che ...

AnnaMancini81 : Chicago Fire 8 giugno: i pompieri della Caserma 51 devono fare i conti con il Covid-19 -

PD 7/episodio oggi 25 agosto: Roman in crisi Nel secondo episodio della serata dal titolo ' Una situazione a rischio ', il corpo di una ragazza drogata viene ritrovato in una ...... in onda dalle 21.20 su Rai 3 Quarta Repubblica (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 L'Isola dei Famosi (reality show), in onda dalle 21.20 su Canale 5P. D (serie ...Chicago PD ha inaugurato la stagione estiva della serialità di Italia 1. Ogni lunedì l’appuntamento è con le indagini della squadra guidata da Hank Voight che combatte il crimine per le strade di Chic ...Mercoledì 8 giugno arriva per la prima volta in chiaro su Italia 1 - con inizio alle 21.20 - la nona stagione della serie dedicata alle missioni di soccorso svolte da un gruppo di vigili del fuoco ...