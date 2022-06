Alessio Zerbin, chi è l’altro talento lanciato da Mancini: dalla Serie B alla nazionale in 5 anni, ora la chance con il Napoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) dalla Serie D all’esordio in nazionale in cinque anni. E se la riflessione è che ciò altrove è la norma, che esordire a 23 anni in nazionale maggiore di sensazionale ha poco, bisogna considerare che siamo pur sempre in Italia. E in Italia uno come Alessio Zerbin va in C e in B “a farsi le ossa”, a 23 anni. Scovato da Giuntoli, direttore sportivo del Napoli pure lui passato per quella provincia calcistica fatta di oratorio e pochi lustrini, quando Alessio da Novara era un esterno che faceva divertire i tifosi del Gozzano, in Serie D. Ha iniziato nella primavera del Napoli, facendo 13 gol in 35 partite e da lì poi è stato girato in prestito prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022)D all’esordio inin cinque. E se la riflessione è che ciò altrove è la norma, che esordire a 23inmaggiore di sensazionale ha poco, bisogna considerare che siamo pur sempre in Italia. E in Italia uno comeva in C e in B “a farsi le ossa”, a 23. Scovato da Giuntoli, direttore sportivo delpure lui passato per quella provincia calcistica fatta di oratorio e pochi lustrini, quandoda Novara era un esterno che faceva divertire i tifosi del Gozzano, inD. Ha iniziato nella primavera del, facendo 13 gol in 35 partite e da lì poi è stato girato in prestito prima ...

