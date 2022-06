Beauty News giugno 2022: tutte le novità a tema bellezza e benessere (Di lunedì 6 giugno 2022) giugno 2022 sarà un mese ricco di eventi, appuntamenti e nuove uscire. E le Beauty News, ovviamente, sono qui per ricordarvi tutti ciò che non potete proprio perdervi. Un mese che inizia attirando l’attenzione verso il Pianeta, l’Ambiente e, in particolare, l’Oceano. La Giornata Mondiale degli Oceani, infatti, si prepara a risvegliare le coscienze ambientaliste con prodotti speciali e nuovi progetti. D’atra parte, giugno è anche il mese del Pride. Un’occasione per ricordarsi l’importanza dell’inclusione e del ruolo cruciale della bellezza nel promuovere un ideale di Beauty gendeless e senza confini. Senza dimenticare, ovviamente, benessere e sport: con le vacanze che si avvicinano, ritagliarsi del tempo per sé è doveroso. Per non perdervi nemmeno un ... Leggi su amica (Di lunedì 6 giugno 2022)sarà un mese ricco di eventi, appuntamenti e nuove uscire. E le, ovviamente, sono qui per ricordarvi tutti ciò che non potete proprio perdervi. Un mese che inizia attirando l’attenzione verso il Pianeta, l’Ambiente e, in particolare, l’Oceano. La Giornata Mondiale degli Oceani, infatti, si prepara a risvegliare le coscienze ambientaliste con prodotti speciali e nuovi progetti. D’atra parte,è anche il mese del Pride. Un’occasione per ricordarsi l’importanza dell’inclusione e del ruolo cruciale dellanel promuovere un ideale digendeless e senza confini. Senza dimenticare, ovviamente,e sport: con le vacanze che si avvicinano, ritagliarsi del tempo per sé è doveroso. Per non perdervi nemmeno un ...

Advertising

scherzogeniale : Se volete sapere se sta esagerando: no. - Luxgraph : Mr.Moustache: la linea uomo ispirata ai barber shop - CatelliRossella : Vanessa Nakate, 25 anni e un ruolo da leader nella lotta contro il cambiamento climatico - scherzogeniale : Era ora che qualcuno lo dicesse. Le persone in sovrappeso non sono casi umani, animali esotici e non hanno fatto un… - OleBergum : Vanessa Nakate, 25 anni e un ruolo da leader nella lotta contro il cambiamento climatico - la Repubblica -